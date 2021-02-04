Минфин против введения нового налога за мусор

В Минфин поступило предложение ввести в России новый налог «за мусор», однако чиновники сочли такую инициативу недостойной воплощения.

В письме № 03-06-07-04/1311 от 14.01.2021 поясняется, что сейчас существует экологический сбор, который уплачивают производители и импортеры товаров, упаковки товаров, самостоятельно не обеспечивающие утилизацию отходов от использования товаров.

Объектом обложения экологическим сбором признаются товары и (или) упаковка товаров, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Взимание данного обязательного неналогового платежа направлено на стимулирование хозяйствующих субъектов осуществлять инвестиции в развитие отрасли утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышения экологической эффективности и темпа роста ресурсосбережения экономики Российской Федерации.

Таким образом, установление еще и «налога за мусор» является нецелесообразным, констатирует Минфин.