ФНС обновила формы для зачета и возврата единого налогового платежа

ФНС опубликовала приказ от 23.12.2020 № ЕД-7-8/943@ с новыми формами, применяемыми для зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица.
Изменены формы:
- решения о зачете суммы единого налогового платежа физического лица;
- решения о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица;
- решения об отказе в осуществлении возврата денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица.
- извещения о принятом решении о зачете суммы единого налогового платежа физического лица;
- извещения о принятом решении о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица;
- извещения о принятом решении об отказе в осуществлении возврата денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица.
Единый налоговый платеж физического лица — это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов.