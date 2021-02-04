Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС обновила формы для зачета и возврата единого налогового платежа

ФНС опубликовала приказ от 23.12.2020 № ЕД-7-8/943@ с новыми формами, применяемыми для зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица.

Изменены формы:

  • решения о зачете суммы единого налогового платежа физического лица;
  • решения о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица;
  • решения об отказе в осуществлении возврата денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица.
  • извещения о принятом решении о зачете суммы единого налогового платежа физического лица;
  • извещения о принятом решении о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица;
  • извещения о принятом решении об отказе в осуществлении возврата денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица.
Приказ вступит в силу через 10 дней после публикации.

📌 Реклама

Единый налоговый платеж физического лица — это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов.
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама