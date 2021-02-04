Счетная палата проверит Роскосмос

В 2021 году Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных денег корпорацией Роскосмос, в том числе затраты на систему ГЛОНАСС. Об этом говорится в плане работы ведомства на этот год.

Так, аудиторы проверят использование средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017 — 2020 годах и истекшем периоде 2021 года в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России». Проверки пройдут в Роскосмосе, а также в Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем, Центральном НИИ машиностроения" и НИИ точных приборов.

Также запланирована проверка расходования денег, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 — 2020 годы». Она пройдет в Роскосмосе, АО «Информационные спутниковые системы», АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», а также в Институте навигационных технологий, Ракетно-космическом центре «Прогресс» и НПО им. Лавочкина.

📌 Реклама

В 2019 году Счетная палата сообщила, что выявила нарушения в космической отрасли на сумму порядка 50 миллиардов рублей — и это только по не подпадающим под грифы ограничения информации. Это существенно меньше, чем в 2017 году, — тогда ведомство выявило в работе Роскосмоса нарушений на 785,5 млрд рублей.

По материалам «Парламентской газеты»