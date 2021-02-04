Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом древесины

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.02.2021 № 3-ФЗ, вносящий масштабные правки в Лесной кодекс. Государство вводит жесткий контроль за оборотом древесины и по сути модернизирует ЛесЕГАИС.

Заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной будет осуществляться только в электронном виде в ЛесЕГАИС. Кроме того, вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в данной системе.

В целях пресечения незаконной заготовки древесины запрещается нахождение в лесу граждан с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, без разрешительных документов. Законопроектом также вводится такая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющая на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости осуществления проверок.

Для реализации закона потребуется принятие 27 подзаконных актов (в том числе 12 правительственных актов и 15 ведомственных)