Минпромторг хочет ограничить экспорт ДСП из-за дефицита мебели в России

Минпромторг предлагает при необходимости ограничивать экспорт древесных щепок и древесно-стружечных плит для поддержки российских мебельных компаний и удовлетворения потребительского спроса. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ расширяет перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет экспорта. В этот список предлагается включить в том числе древесину в виде щепок или стружки хвойных пород, ДСП.

Как пояснили в Минпромторге, в 2020 году экспорт ДСП вырос на 16% к прошлому году, но на этом фоне из-за вызванного пандемией весеннего простоя фабрик возник отложенный спрос. В итоге на внутреннем рынке возник дефицит мебели из ДСП.

Ранее директор департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова сообщила, что проблема с обеспечением сырьём мебельных производств возникла с сентября 2020 года, и в министерстве эту ситуацию внимательно отслеживают.

По материалам «Парламентской газеты»