Какие проблемы вылезают при сдаче отчетов в статистику? И в каких программах?

Собираем проблемы по сдаче отчетов в статистику, в каких программах уже можно сдать, какие проблемы возникают.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Отчеты в статистику МП-сп и 1-предприниматель кто-нибудь сдавал уже? Какие проблемы были? Нули в ОКТМО писали? Какой ОКВЭД указывали в выручке, если продали имущество, но это единичная сделка, а не вид деятельности?».

В комментариях пишут, что пока решили не сдавать, благо времени много.

«Только сегодня пыталась сдать через 1С (Калуга Астрал). Отчет не принят, кучу ошибок непонятных выдало. Закрыла комп, решила, что ещё времени много, позже разберусь».

А вот через «Контур» отчет прошел.

«Сдала через Контур 29.01., статус, „доставлен“, вчера позвонила в ТОГС, отчет пришел, ошибок нет, протокол приема придет после того как в ТОГС будет программа загрузки, ориентировочно после 10.03».

У кого-то отказ был из-за нулей в ОКТМО.

«Пыталась сдать по одной фирме пока — пробно. 1С ошибок не выдало, Контур не выдал. Пришёл отказ: по нулям в ОКТМО и один ноль не проставила в форме. Заполнила повторно. Все исправила. Опять отказ. Ошибка не известна. Даже не понятно, что исправлять. Заполнила в Контуре. Отказа нет, но пока висит. Какая- то хрень у них явно там. По ОКВЭД я бы особо не парилась, вряд ли кто-то проверит, но если выручка только по доп. ОКВЭДу, то можно и указать, если он числится. Если его нет в перечне Ваших кодов, то точно не стоит указывать. А 1-Предприниматель отправила всех почтой».

Автор спрашивает, как продажу имущества отобразить, если нет соответствующего ОКВЭД.

«А если машину продали? Дополнительного ОКВЭД нет».

В ответ сомневаются, зачем это вообще «светить».

«Не думаю, что нужен код под эту сделку. Если это ОС было, то точно нет. Во всяком случае надо глянуть в инете, что пишут. Я бы, в принципе не стала указывать те ОКВЭД, которых нет в Вашей выписке ЕГРЮЛ, даже если были сделки. Зачем светиться-то?».

Автор пишет, что «тогда сумма не совпадет итоговая выручка из декларации и по ОКВЭДам».

В ответ рекомендуют эту статью почитать.

«МП-сп нужно скачивать с сайта Росстата, если сдаете через 1С. Через загрузку в 1С, „Астрал“ дает инструкцию. „Контур“ уже „зашил“ новую версию, через него сдала почти без проблем. Какой код продукции ставить можно узнать в Росстате, мне во всяком случае подкорректировали».

Вот еще про СБИс пишут:

«СБИС (локальная версия) сказал, что форма в разработке и выгрузку из 1С не принял. Не стала тратить время на разборки, время еще есть».

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