В России предложили ввести новый вид кредитов — на судебные расходы

В России предложили ввести новый вид кредитов: ссуда на судебные расходы.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству изучает законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов.

Суть идеи в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций.

Часто бывает, что дело человека правое, но в суд он не идет, потому что нет денег на адвокатов. Тогда на сцене может появиться кредитор или инвестор и дает деньги взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15 до 40 процентов. Если процесс будет проигран, то деньги кредитору не вернутся.

Интересным предлагаемый механизм может оказаться и для малого бизнеса. Как рассказывают разработчики проекта, в прошлом году во время пандемии к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тысяч обращений от бизнесменов и индивидуальных предпринимателей.

При этом у половины обратившихся не имелось достаточных средств на ведение дела, квалифицированных адвокатов, содержание юридических отделов, департаментов, штатных юристов. Поэтому судебные кредиты были бы им как нельзя кстати.