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Мишустин считает, что наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать

Страны Евразийского экономического союза смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран», — сказал он, подчеркнув, что «борьба с коронавирусом остается важным направлением» совместной деятельности стран «пятерки».

«Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза», — акцентировал внимание Мишустин, добавив, что РФ готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам. Он напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от ковида и идет регистрация третьей, а также началась массовая бесплатная вакцинация.

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Глава правительства РФ призвал принимать и другие меры по предотвращению распространения инфекции и созданию условий для безопасного пассажирского сообщения внутри союза. Он напомнил о запуске в пилотном режиме приложения «Путешествую без COVID-19», которое сейчас работает в России, Армении и Белоруссии. «Мы, конечно, ждем расширения такой практики. Уверен, что в результате использования мобильного приложения людям будет гораздо удобнее и быстрее вернуться к обычной жизни, они смогут также выехать на работу в другую страну, путешествовать», — сказал Мишустин.

Использование рядом стран ситуации, вызванной пандемией коронавируса, грозит непредсказуемыми и опасными последствиями, добавил Мишустин. Он отметил, что вместо сотрудничества в борьбе с пандемией «некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах».
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«Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже — опасным, последствиям», — сказал Мишустин.

По его словам, «с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны». «И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень», — считает глава российского правительства.

По материалам ТАСС.
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