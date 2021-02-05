Как не попасть на огромные штрафы за нарушение миграционного законодательства? Бесплатный вебинар

Штрафы за нарушения миграционного законодательства — по-настоящему гигантские. Как быть работодателю, если без иностранных работников не обойтись? Что важно знать?
Центр обучения «Клерка» и спикер Юлия Пакина приглашают на бесплатный вебинар «Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски». Он пройдет 11 февраля, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- что нужно знать про трудовой договор (заключение трудового договора, по какой форме подавать уведомление о заключении трудового договора с иностранцем в 2021 году, какие здесь есть риски);
- как проверить правильность оформления документов (на что обратить внимание при оформлении сотрудников в штат в 2021 году и какие есть способы проверки документов);
- изменения в миграционном законодательстве (что именно изменилось, на что повлияли новые правила);
- штрафы за неправильное ведение миграционного учета (основные ошибки работодателей, примеры из судебной практики).
Записывайтесь скорее! Участие бесплатное.