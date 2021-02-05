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Бывшего главу ПФР Дроздова уволили из Минфина из-за сокращения должности

Замминистра финансов Антон Дроздов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением. Распоряжение главы правительства Михаила Мишустина опубликовано на портале нормативных актов.

Дроздов был назначен на должность замглавы Минфина в январе прошлого года. До этого он с июля 2008 года был председателем правления Пенсионного фонда РФ. На этом посту его сменил Максим Топилин, бывший министр труда и соцзащиты.

В октябре 2020 года Басманный суд Москвы отправил под стражу шестерых бывших высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда РФ, бравших взятки. Пятеро из них были начальниками департаментов ПФР, причем в то время, когда фонд возглавлял Антон Дроздов.

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