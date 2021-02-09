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Потребительские кооперативы без деятельности должны сдавать нулевые РСВ

Организации, в том числе потребительские кооперативы, производящие выплаты председателю, главбуху и т.д., признаются страхователями и должны сдавать в ИФНС расчет по страховым взносам.

В письме Минфина № 03-15-05/4460 от 26.01.2021 отмечается, что председатель и главный бухгалтер потребительского кооператива, осуществляющие административную деятельность и выполняющие в рамках трудовых отношений трудовые обязанности, признаются застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию.

Поэтому потребительский кооператив должен сдавать РСВ. При этом если численность менее 10 человек, расчет можно сдавать в бумажном виде.

Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению РСВ в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности в том или ином отчетном периоде.

Представляя нулевой РСВ, плательщик заявляет в налоговый орган об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу физлиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот же отчетный период.

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Кроме того, нулевые РСВ позволяют налоговикам отделить недобросовестных плательщиков, которые нарушают установленный срок сдачи отчетов, от плательщиков, не производящих в конкретном отчетном периоде выплат физлицам, и, следовательно, блокировать счета только тем, кто действительно нарушитель.

Минфин также отметил, что с 2020 года упрощен порядок заполнения РСВ в случае «нулевки».

В частности, предусмотрено заполнение только титульного листа, раздела 1 без приложений и раздела 3 с нулями и прочерками (при указании специального кода «2» в поле «Тип плательщика» раздела 1.
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