Потребительские кооперативы без деятельности должны сдавать нулевые РСВ

Организации, в том числе потребительские кооперативы, производящие выплаты председателю, главбуху и т.д., признаются страхователями и должны сдавать в ИФНС расчет по страховым взносам.

В письме Минфина № 03-15-05/4460 от 26.01.2021 отмечается, что председатель и главный бухгалтер потребительского кооператива, осуществляющие административную деятельность и выполняющие в рамках трудовых отношений трудовые обязанности, признаются застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию.

Поэтому потребительский кооператив должен сдавать РСВ. При этом если численность менее 10 человек, расчет можно сдавать в бумажном виде.

Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению РСВ в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности в том или ином отчетном периоде.

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Представляя нулевой РСВ, плательщик заявляет в налоговый орган об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу физлиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот же отчетный период.

Кроме того, нулевые РСВ позволяют налоговикам отделить недобросовестных плательщиков, которые нарушают установленный срок сдачи отчетов, от плательщиков, не производящих в конкретном отчетном периоде выплат физлицам, и, следовательно, блокировать счета только тем, кто действительно нарушитель.

Минфин также отметил, что с 2020 года упрощен порядок заполнения РСВ в случае «нулевки».

В частности, предусмотрено заполнение только титульного листа, раздела 1 без приложений и раздела 3 с нулями и прочерками (при указании специального кода «2» в поле «Тип плательщика» раздела 1.