При производстве и продаже морсов можно применять ПСН. При изготовлении колбасы тоже можно

С 1 января 2021 года ПСН применяется в отношении деятельности в сфере оказания услуг по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производству различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами.

В этой связи в Минфин поступают вопросы относительно конкретных видов такой продукции.

Согласно ОКВЭД 2, группировка «Производство пищевых продуктов» (код 10) включает обработку и переработку продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных промежуточных продуктов, которые не являются пищевыми продуктами.

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Эта группировка включает, в частности, группировку «Производство соковой продукции из фруктов и овощей» (код 10.32), в которой поименована деятельность по производству морсов (концентрированных морсов).

Также туда входит группировка «Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы» (код 10.13), предусматривающая производство мясных продуктов: колбасных изделий, продуктов из мяса, шпика, полуфабрикатов, кулинарных изделий и других мясных продуктов.

В письме Минфина № 03-11-11/3558 от 22.01.2021 отмечается, что ИП на ПСН, осуществляющий деятельность по производству морсов из черники или брусники из закупленного и переработанного сырья, вправе также в рамках такого патента осуществлять и реализацию конечной продукции.