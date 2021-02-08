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Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году. Бесплатный вебинар уже сегодня!

Возможности налоговой оптимизации сокращаются. Отмена ЕНВД, борьба с дроблением бизнеса, спорными контрагентами и необоснованными расходами, переквалификация договоров...

Центр обучения «Клерка» приглашает сегодня на бесплатный вебинар «Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году». Начало в 11:00 по Мск.

Разберем вопросы:

  • НДС против дробления бизнеса и ст. 39 НК РФ;
  • спорные контрагенты, налоговая реконструкция или, когда выгоднее подать «уточненку»;
  • нетиповые способы оптимизации налога на прибыль;
  • игры с ЕГРЮЛ в прятки для сокрытия взаимозависимости;
  • оптимизация «зарплатных» налогов: когда, кому и как.

Записывайтесь скорее! Вебинар бесплатный.

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