Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году. Бесплатный вебинар уже сегодня!

Возможности налоговой оптимизации сокращаются. Отмена ЕНВД, борьба с дроблением бизнеса, спорными контрагентами и необоснованными расходами, переквалификация договоров...
Центр обучения «Клерка» приглашает сегодня на бесплатный вебинар «Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году». Начало в 11:00 по Мск.
Разберем вопросы:
- НДС против дробления бизнеса и ст. 39 НК РФ;
- спорные контрагенты, налоговая реконструкция или, когда выгоднее подать «уточненку»;
- нетиповые способы оптимизации налога на прибыль;
- игры с ЕГРЮЛ в прятки для сокрытия взаимозависимости;
- оптимизация «зарплатных» налогов: когда, кому и как.
Записывайтесь скорее! Вебинар бесплатный.