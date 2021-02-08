Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бесплатный вебинар для бухгалтеров лизинговых компаний: ФСБУ 25/2018

Как бухгалтеру лизинговой компании разобраться с нюансами нового стандарта? А как отразить все в программе?

Центр обучения «Клерка» и спикер Владимир Калинин приглашают на бесплатный вебинар «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру». Он пройдет 16 февраля, начало в 14:00 по Мск.

На вебинаре Клерка с Ортикон Групп обсудим:

  • настройку платформы и конфигурации программы «Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет»;
  • настройки учетной политики и бухгалтерских счетов по учету операций по договорам лизинга;
  • учетные блоки «Лизинг», «Кредиты и займы», «Залоги», «Страхование»;
  • договор лизинга как объект конфигурации: реквизиты, методы расчета, загрузку данных из внешних источников;
  • расчеты показателей договора лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
  • документы по учету операций по лизинговым договорам;
  • налоговый учет и расчет временных разниц;

и многое другое.

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Маркировка товаров: все, что нужно знать
Разбираемся с нюансами на практических примерах и избегаем штрафов за неправильную маркировку
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама