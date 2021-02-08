Бесплатный вебинар для бухгалтеров лизинговых компаний: ФСБУ 25/2018

Как бухгалтеру лизинговой компании разобраться с нюансами нового стандарта? А как отразить все в программе?
Центр обучения «Клерка» и спикер Владимир Калинин приглашают на бесплатный вебинар «ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру». Он пройдет 16 февраля, начало в 14:00 по Мск.
На вебинаре Клерка с Ортикон Групп обсудим:
- настройку платформы и конфигурации программы «Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет»;
- настройки учетной политики и бухгалтерских счетов по учету операций по договорам лизинга;
- учетные блоки «Лизинг», «Кредиты и займы», «Залоги», «Страхование»;
- договор лизинга как объект конфигурации: реквизиты, методы расчета, загрузку данных из внешних источников;
- расчеты показателей договора лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- документы по учету операций по лизинговым договорам;
- налоговый учет и расчет временных разниц;
и многое другое.
Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный.