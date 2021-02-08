Хотят создать маркетплейс по продаже имущества банкротов

ФНС предлагает создать маркетплейс по банкротству, сообщил замглавы налоговой службы Константин Чекмышев.

«Сегодня никто не знает, что продается в банкротстве и как это купить. Поэтому нужен маркетплейс по банкротству, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. Ровно так же, как сейчас продаются товары на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса. И экспонироваться в таком же понятном вам виде - с картинками, пользовательскими характеристиками, с указаниями на то, где это находится, как посмотреть. Важен и простой функционал при покупке, чтобы можно было буквально в один клик показать свою заинтересованность и купить, – заявил он в интервью изданию «Ведомости».

Как отметил Чекмышев, ресурс должен быть максимально удобного для потенциальных покупателей банкротного имущества.