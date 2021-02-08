Послабления для банков по кредитованию МСП могут продлить на 2021 год. Иначе повысятся ставки по кредитам

В ЦБ рассматривают сценарий с продлением на весь этот год регуляторных послаблений для банков по кредитованию МСП. Если их не продлят, ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса вырастут.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

На одном из февральских совещаний с представителями бизнеса регулятор допустил, что дедлайн по созданию резервов под кредиты МСП может быть сдвинут до конца 2021 года.

«Когда послабления отменят, банки начнут чаще отказывать малому бизнесу в пролонгации кредитов, а кроме того, повысят ставки — таким образом они переложат на клиентов повышенную нагрузку на капитал. С учетом того, что мы видим в секторе МСП, где каждая пятая компания закрылась после пандемии, а сфера услуг еще не восстановилась, это станет новым ударом», — уверен Александр Калинин, глава «Опоры России».

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В пресс-службе ЦБ подтвердили, что такая тема поднималась на совещании, но отметили, что задержка выхода из мягкой политики может маскировать появление проблем у банков.

«Возможность продления послаблений по кредитам МСП рассматривается только для пострадавших отраслей и только в том случае, если будут сохраняться серьезные ограничения на их работу, связанные с пандемией. Оценить необходимость продления мер мы планируем в начале второго квартала​», — констатировали в регуляторе.

Опрошенные изданием банки согласились с позицией ЦБ и горячо поддержали ее.