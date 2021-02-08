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Крымчан, сдающих жилье туристам, призывают перейти на НПД

В 2020 году курорты Крыма посетило 6,3 миллиона туристов. Поэтому для данного региона очень актуальна тема самозанятости.

Дело в том, что НПД является наиболее оптимальным режимом налогообложения для тех, кто предоставляет услуги по кратковременному проживанию отдыхающим.

На онлайн-семинаре, который провела региональная УФНС, представителям гостиничного бизнеса еще раз напомнили о возможности регистрации в качестве самозанятых, о том, какой категории налогоплательщиков подходит специальный налоговый режим и о его преимуществах.

Налоговики напомнили, что НПД применяется при сдаче в аренду только жилого имущества (назначение которого закреплено документально Госкомрегистром). В отношении коммерческой недвижимости и нежилых сооружений применение указанного специального налогового режима запрещено.

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