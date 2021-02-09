С апреля начнется эксперимент по маркировке БАДов

Минпромторг предлагает с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД). Проект постановления правительства опубликован на официальном сайте проектов НПА.

До 15 июля 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента. Участие в нем будет на добровольной основе.

Оператором маркировки, как и по другим товарам, будет ЦРПТ.

Маркировка будет распространятся на БАД разных типов, ферментные препараты, витамины и прочую аналогичную продукцию. В приложении к проекту указаны 27 кодов ТН ВЭД ЕАЭС.