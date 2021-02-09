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Налоговики будут проверять декларацию по НДС по новым правилам

Новые контрольные соотношения для декларации по НДС разработают налоговики. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале.

Напомним, с 01.07.2021 статья 174 НК дополняется пунктом 5.3:

«В случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей представленной налоговой декларации контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декларация считается непредставленной, о чем налогоплательщику (налоговому агенту, лицу, указанному в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса) не позднее дня, следующего за днем получения налоговой декларации, направляется уведомление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота».

Это нововведение будет учтено в контрольных соотношениях и камеральные проверки будут проводиться с учетом новых правил.

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