Налоговики будут проверять декларацию по НДС по новым правилам

Новые контрольные соотношения для декларации по НДС разработают налоговики. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале.
Напомним, с 01.07.2021 статья 174 НК дополняется пунктом 5.3:
«В случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей представленной налоговой декларации контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декларация считается непредставленной, о чем налогоплательщику (налоговому агенту, лицу, указанному в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса) не позднее дня, следующего за днем получения налоговой декларации, направляется уведомление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота».
Это нововведение будет учтено в контрольных соотношениях и камеральные проверки будут проводиться с учетом новых правил.