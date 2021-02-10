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Путин поручил внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников

Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в стране.

«Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников вообще. Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста.

«Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина», — отметил он.

Глава государства также добавил, что «нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника» и подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы.

По материалам «РИА Новости».

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