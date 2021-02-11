👺Новый бред от налоговой. Доначисляют налоги продавцу из-за ликвидируемого покупателя (и тут не про снятие расходов и вычетов)

В редакцию «Клерка» пришло письмо с удивительной историей — как продавцу пытаются доначислить налоги из-за ликвидируемого покупателя. О том, что у покупателей снимают расходы и вычеты по НДС все уже привыкли, но тут совершенно другая ситуация.

В 2017-18 г. компания-продавец заключала договоры на поставку товара, фирма-покупатель нормальная, обороты приличные, отчетность сдает, долгов по налогам нет. Рассчитались за товар вовремя и полностью.

В 2020 году этот давний покупатель решил слить бизнес — по адресу регистрации никого нет, ни руководитель, ни учредитель на связь с налоговой не выходят, на вызов и допрос не являются и налоговая собирается его ликвидировать. Спрашивается, причем тут продавец, продавший товар три года назад?

И вот тут начинается удивительное! Налоговая считает, что раз бывший покупатель — несуществующий контрагент, значит сделка по поставке товара была не с ним, а с каким-то третьим лицом, а все деньги поступившие по этой сделке считаются внереализационным доходом с которого продавец обязан заплатить налоги, поскольку это не востребованная кредиторка. При этом инспекция прикрывается известной статьей 54.1 НК РФ, «уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни.....».

Пока, судя по письму, все происходит на уровне разговоров с инспектором, приславшим требование на предоставление документов о сделке. Последует ли за этим реальная попытка доначислить налоги, автор письма не знает. Но сам факт того, что по ликвидируемой фирме пошли такие запросы, говорит о том, что все это не просто так. У инспекции горит план? Или это новая фишка налоговой: раз с ликвидируемой организации взять нечего, надо содрать налоги с её контрагентов?