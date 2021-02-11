Банкам хотят запретить устанавливать лимиты переводов по СБП ниже 150 тысяч в сутки

ЦБ планирукет с 1 октября запретить банкам устанавливать лимиты на переводы по СБП на уровне не менее 150 тысяч рублей.
Соответствующий проект Указания ЦБ размещен на сайте регулятора. Вы его можете скачать во вложенном файле.
«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — говорится в сообщении регулятора.Как пишет «РБК», в конце 2020 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что Система быстрых платежей «не до конца решила вопрос платформенного рабства, потому что многие банки ввели заградительные тарифы, заградительные лимиты». По ее словам, «из многих банков «очень сложно вывести» деньги.
Издание указывает, что в первую очередь новая инициатива регулятора направлена на Сбербанк, который установил суточный лимит на переводы по СБП в размере 50 тысяч рублей.
- В ВТБ разовый лимит — 150 тыс. руб., месячный — 2 млн. руб.
- В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., максимум можно совершать 20 переводов в сутки и переводить не более 1,5 млн руб. в месяц.
- Банк «Русский Стандарт» не устанавливал отдельные лимиты для СБП — действуют только общие лимиты. 50 тыс. руб. на один перевод, 150 тыс. руб. в день в мобильном банке и 300 тыс. руб. в день в интернет-банке.
- У МКБ для всех переводов, в том числе через СБП, суточный лимит без авторизации составляет не более 150 тыс. руб., для авторизованных операций — не более 500 тыс. руб.
- Промсвязьбанк ограничивает размер одной транзакции 300 тыс. руб.
- Клиенты Газпромбанка могут переводить не более 300 тыс. руб. в сутки.