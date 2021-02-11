Началось публичное обсуждение проекта приказа ФНС «Об утверждении форм документов, используемых при заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении налогового мониторинга, а также формы и формата представления заявления о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза)». Налоговое ведомство предлагает принять участие в обсуждении.

С 1 июля 2021 года участники налогового мониторинга получат право на возмещение НДС и акциза в заявительном порядке.

Воспользоваться этим правом налогоплательщики смогут без предоставления банковской гарантии или договора поручительства. Причем срок для реализации своего права увеличен с пяти дней до двух месяцев со дня подачи налоговой декларации.

Правомерность возмещения налога будет проверяться в рамках налогового мониторинга без камеральной налоговой проверки.

Если в дальнейшем возмещение налога будет признано необоснованным, то возврат организацией излишне возмещенной суммы налога с начисленными на нее процентами будет осуществляться по однократной ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Для стандартизации взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами разработаны форма заявления о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза), а также формат его представления в электронном виде в налоговый орган.