Ситуацию с доходами россиян Песков назвал напряженной

В Кремле признают, что ситуация с доходами граждан продолжает оставаться напряженной. Но по преодолению этой тенденции ведется работа.

Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, по которым реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее), скорректированные на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом.

«Это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», — считает Песков.

Он напомнил, что Путин «неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий мировых кризисных явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — констатировал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что «ведется работа» по преодолению этой тенденции.

По материалам «ТАСС».