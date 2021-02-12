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Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения о зарплатах бюджетников

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в Минтру о зарплатах бюджетников.

Цель — обобщение и подготовки предложений по коррекции и изменению ситуации.

«Вопрос чувствительный для наших граждан, прошу отнестись к этому с полной ответственностью», — отметил Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего заседания Правительства.

Он отметил, что недопустимо подходить к исполнению майского указа Президента формально.

«Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника», — сказал Мишустин.

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