Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения о зарплатах бюджетников

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в Минтру о зарплатах бюджетников.
Цель — обобщение и подготовки предложений по коррекции и изменению ситуации.
«Вопрос чувствительный для наших граждан, прошу отнестись к этому с полной ответственностью», — отметил Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего заседания Правительства.
Он отметил, что недопустимо подходить к исполнению майского указа Президента формально.
«Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника», — сказал Мишустин.