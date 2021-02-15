В ГД рекомендуют принять поправки о налогах на криптовалюту в первом чтении

Законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют рекомендовали к принятию в первом чтении.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей.

📌 Реклама

Согласно поправкам цифровую валюту признают имуществом, при этом доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Также, законопроект устанавливает ответственность за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, который содержит недостоверные сведения.

В случае нарушения штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм — поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.