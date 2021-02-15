Путин поручил провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов. ФСБ будет участвовать

Эксперимент по использованию электронных дубликатов официальных документов, в том числе в мобильных приложениях, должен пройти в этом году до декабря месяца. Такое поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <...>», - говорится в поручении.

Должны быть определены перечни документов и случаев, при которых допустимо использование электронных дубликатов в рамках этого эксперимента. Кроме того, необходимо принять «меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов», указано в поручении, срок исполнения которого установлен до 1 декабря 2021 года.