Как работникам отслеживать процесс оплаты больничного

Работники могут отслеживать статус направленного на выплату пособия в личном кабинете застрахованного лица — http://lk.fss.ru/ (в случае, если был оформлен электронный больничный).

Об этом сообщает отделение ФСС по Санкт-Петербургу.

Логин и пароль используются такие же, как и на сайте Госуслуг. В личном кабинете можно увидеть, поступили ли документы в ФСС, а также отслеживать этапы их прохождения в виде определенных статусов:

Документ загружен документы поступили в ФСС от вашего работодателя Документ проверен документы проверены отделением Фонда, ошибок не обнаружено Извещение сформировано в ваших документах была допущена ошибка работодателем. Специалисты ФСС сформировали извещение в адрес работодателя для устранения ошибок. Работодатель обязан СРОЧНО исправить ошибки и передать в ФСС реестр. Дубликат документа загружена копия ваших документов (предположительно, после исправления ошибок) Подтверждение расчета Ваш документ находится на стадии расчета (т.е. рассчитывается пособие) Документ рассчитан расчет вашего пособия окончен. Пособие рассчитано Документ отправлен на оплату начался процесс перевода в банк денежных средств (пособия) «Исполнение платежа» или «Платеж выплачен» ФСС перечислил деньги в банк. Ждите поступления средств

Отследить статус выплаты, его размер и расчет можно также в бесплатном мобильном приложении ФСС «Социальный навигатор».