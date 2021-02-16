Определяем дату отгрузки на экспорт для целей НДС. И заодно приглашаем на бесплатный вебинар

Как определить момент отгрузки иностранному контрагенту для целей НДС? С даты первого первичного документа, или с даты на накладной?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Отгрузка на экспорт в долларах. Вопрос в определении момента отгрузки для целей НДС. Мы руководствовались письмом Минфина от 16.03.2020, где сказано, что дата отгрузки — это дата составления первого первичного документа. У нас отгрузка с нашего склада была 17.08.2020, этой датой сделаны накладная и с/ф. А налоговая пишет, что база определена не верно — нужно брать курс на 18.08.2020 — это дата на ГТД „выпуск разрешен“. Спорить? Или они правы?».

На это дали обстоятельный ответ, письмом Минфина от 16 марта 2020 года № 03-07-08/19635:

«Вопрос: Организация осуществляет экспорт лома черных металлов в страны дальнего зарубежья. Обязательства по контракту выражены и расчеты ведутся в иностранной валюте. По условиям контракта переход права собственности происходит с даты выпуска таможенной декларации. Просим дать разъяснения по следующим вопросам:

Вопрос 1. Какую дату следует считать датой отгрузки (передачи) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта в третьи страны, в целях пункта 3 статьи 153 НК, на какую дату следует выставить счет-фактуру при данной реализации.

Вопрос 2. На какую дату следует производить пересчет иностранной валюты в рубли для целей НДС:

на дату передачи товара первому перевозчику (местом передачи первому перевозчику является территория Российской Федерации), либо

на дату отметки «Выпуск разрешен», проставленную таможенными органами в таможенной декларации.

Ответ: В связи с письмом об определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и выставлении счетов-фактур при реализации товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта, Департамент налоговой и таможенной политики сообщает.

В соответствии с пунктом 3 статьи 153 НК при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК, в том числе при реализации товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта, налоговая база по налогу на добавленную стоимость в случае расчетов по таким операциям в иностранной валюте определяется в рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг). Согласно пункту 3 статьи 168 НК при реализации товаров счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товаров.

В связи с этим, при реализации товаров, вывозимых с территории РФ в таможенной процедуре экспорта, счет-фактура выставляется не позднее 5 дней со дня отгрузки товаров. В целях определения даты отгрузки товаров следует учитывать следующее. На основании пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными документами. При этом, в соответствии с пунктом 2 данной статьи, первичные учетные документы должны содержать в качестве обязательных реквизитов дату составления указанных документов и содержание факта хозяйственной жизни.

В связи с этим, датой отгрузки (передачи) товаров, в том числе вывозимых с территории РФ в таможенной процедуре экспорта, в целях определения налоговой базы при осуществлении расчетов в иностранной валюте и выставления счетов-фактур признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю. Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом«.

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться». Он пройдет послезавтра, 18 февраля, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре с Людмилой Ганичевой обсудим:

формирование себестоимости импортного товара;

проводки при импорте;

условия для вычета НДС по импортным операциям;

НДС при экспорте. Подтверждение ставки 0%; особенности работы со странами ЕАЭС;

определение для целей НДС места реализации товаров (работ, услуг);

порядок заполнения декларации по НДС при импорте и экспорте

и многое другое.

Записывайтесь скорее!