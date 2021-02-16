ПФР, ФСС и ФОМС предложили ликвидировать, а их функции передать ФНС

Функции ПФР, ФСС и ФОМС предлагают передать ФНС. Поскольку есть мнение, что слияние трех фондов в некий один суперфонд проблем с пенсионным и медицинским обеспечением граждан не решит.

С предложением выступил лидер «СР» Сергей Миронов.

«Хотелось бы предостеречь коллег в правительстве от создания очередного ненужного посредника, эдакого супер-нахлебника. Фонды нужно ликвидировать, а их функции передать Федеральной налоговой службе, через которую и будет идти прямое бюджетное финансирование. Уверен, только так можно будет добиться реального повышения пенсий, зарплат медработникам и качества медицинских услуг», — считает Миронов.

Не так давно он в очередной раз предложил ликвидировать ПФР:

«Сменилось руководство Пенсионного фонда России. Но проблема этой организации не в деловых качествах того или иного чиновника, а в порочной системе, которую не спасут ни кадровые перестановки, ни структурные изменения. Нужна ликвидация этого посредника, а не косметический ремонт».

По материалам «Regnum».