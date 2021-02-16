Компании стали реже предлагать сотрудникам корпоративные соцпакеты

Российские работодатели в последние годы урезают компенсационные пакеты для своих сотрудников — все основные виды льгот для персонала стали предоставляться реже.

К такому выводу пришел рекрутинговый сервис SuperJob, опросив в начале 2021 года менеджеров по персоналу 1000 компаний из всех федеральных округов. С результатами опроса ознакомился РБК.

В частности, доля компаний, которые оплачивают своим сотрудникам мобильную связь, с 2018 года снизилась с 42 до 33% (еще в 2014 году, по данным аналогичного опроса SuperJob, такую возможность предоставляла примерно каждая вторая компания). Только 14% участвовавших в опросе работодателей оплачивают для персонала полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) — в 2018 году таких было 20%.

Корпоративные мероприятия для сотрудников (праздники, тимбилдинги и т.д.) проводят 43% компаний респондентов по сравнению с 53% тремя годами ранее. Сократилось и число компаний, которые предоставляют сотрудникам бесплатное питание (с 18 до 13%) и дают возможность со скидкой приобрести товары и услуги компании (с 37 до 29%). Кроме того, стало меньше компаний, которые оплачивают сотрудникам занятия спортом и дают несколько дополнительных дней отпуска.

Число компаний, которые не предлагают своим сотрудникам никаких льгот, выросло с 9 до 11%. Чаще всего такой ответ встречается у работодателей из сферы логистики и транспорта (в 24% случаев).