ФНС разрешила учитывать НДС с комиссии сервиса Booking

Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет.

Такие разъяснения после обращения «Опоры России» дала Федеральная налоговая служба в ответ на запрос «Опоры России», пишет «Коммерсант». Проблема возникла из-за первичной документации.

Отельеры ежемесячно платят Booking.com комиссию за совершенные на платформе бронирования, ее размер участники рынка оценивают в 15–35%. НДС за эти услуги гостиницы традиционно платили самостоятельно, но в 2019 году Booking.com взял это на себя, включая выплату в выставляемый счет. Это связано со вступлением в силу закона о «налоге на Google», который обязывает компании платить налог за услуги, оказанные российским налоговым резидентам.

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Тут и возникла проблема — Booking.com предоставляет гостиницам стандартные голландские формы отчетности, переведенные на русский язык, а инспекторы в местных налоговых настаивали на предоставлении бумаг, оформленных по российским стандартам.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников говорит, что за последние два года отельеры на местах многократно обращались в территориальные органы ФНС по вопросу учета комиссии и НДС Booking.com, но не получали внятного ответа.

По закону участники рынка могут произвести вычет уплаченного Booking.com НДС из общей суммы налога, но сделать это ранее также не удавалось из-за технических несоответствий, говорят представители гостиничного бизнеса. Теперь ФНС в своих разъяснениях указала, что препятствий для реализации налогоплательщиком права на вычет НДС не выявлено.