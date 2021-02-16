Отчет в статистику не принимается, выдает ошибку. Что это может быть?

Не уходит отчет в статистику из-за ошибки. Суть ошибки — отсутствует код объекта статистического наблюдения. Это что вообще может быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Форма 1-предпринималь не проходит уже третий раз. СБИС. Ошибка: „в титуле отчёта отсутствует код объекта стат. наблюдения“ — что это? ОКПО указала 10 цифр. Что не так делаю? Коллеги, подскажите, пожалуйста».

В комментариях спросили:

«А сам ОКПО у вас 8 или 10 цифр.? В разъясняниях вроде написано, что если вы не зарегены/поставлена на учет в какой-то фигне (в этом стат. наблюдении), то тупо ставите свой ОКПО из 8 цифр».

Вообще, вроде проблема с ОКТМО была еще. У них там три нуля в конце нужно добавлять.

Автор пишет, что уже голова кругом от всего этого:

«По данным статистики у нас — 10 цифр. Что-то я уже столько времени на эту фигню трачу. Даже не знаю, какие из десяти две выкинуть?»

Пишут, что у них проблема с этими 10 цифрами. Советуют дождаться, как все починят, или почтой отправить:

«Где-то читала, что есть у них пока проблема с 10 цифрами. Срок сдачи до апреля, отложите в сторонку. Потом отправите, когда наладят. Нет, так почтой отправите или в ближайшее отделение статистики закините. 5 лет назад точно можно было в в любое отделение субъекта кидать эти формы».

Также можно и по электронной почте отправить:

«Может им по е-майл отправите? Они часто принимают отчет по почте»

Еще через сайт Росстата советуют:

«Зарегистрируйтесь на сайте статистики и отправляйте прямо оттуда со свежими формами или из их программы (используя тот же логин и пароль). Регистрироваться можно самому на сайте, или они же с удовольствием регистрируют вас по телефону и говорят логин и пароль. Только вы потом подгружаете свою подпись в личном кабинете. А там уже легче отправлять».

Коллеги, а вы как думаете?