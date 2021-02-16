ЦБ запрещает банкам давать бесплатные советы частным инвесторам

Банк России намерен признать недобросовестной практикой советы и рекомендации брокеров и банков, если они дают их частным инвесторам без договора консультирования.
Дело в том, что клиент может интерпретировать такие инвестиционные идеи как индивидуальные инвестиционные рекомендации.
В этой связи ЦБ рекомендует:
- Использовать дисклеймеры с указанием информации о том, что предоставляемые инвестиционные идеи не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
- Исключать предоставление клиентам рекомендаций, отвечающих признакам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, без заключения договора об инвестиционном консультировании либо предоставляемых лицом, не включенным в реестр инвестиционных советников.
- Проводить мониторинг точек продаж финансовых инструментов на предмет гарантированного надлежащего информирования граждан.
Такие рекомендации содержатся в «Обзоре неприемлемых практик и рекомендаций», подготовленном ЦБ.