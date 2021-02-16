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ЦБ запрещает банкам давать бесплатные советы частным инвесторам

Банк России намерен признать недобросовестной практикой советы и рекомендации брокеров и банков, если они дают их частным инвесторам без договора консультирования.

Дело в том, что клиент может интерпретировать такие инвестиционные идеи как индивидуальные инвестиционные рекомендации.

В этой связи ЦБ рекомендует:

  • Использовать дисклеймеры с указанием информации о том, что предоставляемые инвестиционные идеи не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
  • Исключать предоставление клиентам рекомендаций, отвечающих признакам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, без заключения договора об инвестиционном консультировании либо предоставляемых лицом, не включенным в реестр инвестиционных советников.
  • Проводить мониторинг точек продаж финансовых инструментов на предмет гарантированного надлежащего информирования граждан.

Такие рекомендации содержатся в «Обзоре неприемлемых практик и рекомендаций», подготовленном ЦБ.

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