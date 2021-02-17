Минтранс будет внедрять биометрию в аэропортах

К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, рассчитывает Минтранс. Об этом говорится в опубликованной программе цифровой трансформации министерства.

Если у министерства получится найти дополнительное финансирование (реализовать так называемый сценарий развития), показатель должен достичь 15%.

Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Будет ли как-то влиять размер аэропорта по объему пассажиропотока для внедрения систем, в документах Минтранса не указано.

Расходы конкретно на оснащение биометрией аэропортов в программе не указаны, но на развитие ЕГИС ОТБ предусмотрены 585,2 млн руб. из бюджета, а при реализации «сценария развития» потребуется еще 3,8 млрд руб. Всего на реализацию программы цифровой трансформации министерство намерено потратить 8,7 млрд руб., размер необходимого дополнительного финансирования оценен еще в 12,7 млрд руб.

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система, куда можно загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы с их помощью вместо паспорта подтверждать личность для получения цифровых услуг. Оператором системы является «Ростелеком».

По материалам РБК.