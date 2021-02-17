Готовимся к аудиту бухотчетности за 2020-й год. Бесплатный вебинар

Бывают разные аудиторы, как и по-разному проходят аудиторские проверки. Одно неизменно — к ним лучше быть подготовленными.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как подготовиться к аудиту бухгалтерской отчетности за 2020 год». Он пройдет 24 февраля, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- на что обратить внимание в договоре с аудиторской компанией;
- должен ли аудитор участвовать в инвентаризации;
- на что имеет право аудитор и случаи, когда он «перегибает палку»;
- проверка применения ПБУ 18/02 в новой редакции;
- на чем фокусируются аудиторы при проверке отчетности за 2020 год;
- грамотное составление Пояснений к отчетности; виды аудиторских заключений;
- пересмотр бухгалтерской отчетности;
- куда и в какие сроки сдавать аудиторское заключение.
Эксперт Светлана Дорн поделится практическими советами по эффективному взаимодействию с аудиторами на всех основных этапах аудиторской проверки.
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