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Готовимся к аудиту бухотчетности за 2020-й год. Бесплатный вебинар

Бывают разные аудиторы, как и по-разному проходят аудиторские проверки. Одно неизменно — к ним лучше быть подготовленными.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как подготовиться к аудиту бухгалтерской отчетности за 2020 год». Он пройдет 24 февраля, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • на что обратить внимание в договоре с аудиторской компанией;
  • должен ли аудитор участвовать в инвентаризации;
  • на что имеет право аудитор и случаи, когда он «перегибает палку»;
  • проверка применения ПБУ 18/02 в новой редакции;
  • на чем фокусируются аудиторы при проверке отчетности за 2020 год;
  • грамотное составление Пояснений к отчетности; виды аудиторских заключений;
  • пересмотр бухгалтерской отчетности;
  • куда и в какие сроки сдавать аудиторское заключение.

Эксперт Светлана Дорн поделится практическими советами по эффективному взаимодействию с аудиторами на всех основных этапах аудиторской проверки.

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный.

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