Какой адрес расчета указывать в кассовом чеке при дистанционной торговле

При регистрации ККТ в заявлении среди прочих сведений должны быть указаны адрес (при расчете в сети Интернет — адрес сайта пользователя) и место установки (применения) ККТ.

В случае изменения места применения ККТ в заявлении о перерегистрации указывается новое место ее установки.

ФНС в письме от 11.02.2021 № АБ-4-20/1680@ напомнила, что в кассовом чеке обязательно указывается место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях — адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах — наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации ИП, при расчете в сети Интернет — адрес сайта пользователя).

При этом при дистанционном способе продажи товаров пользователи вправе применять ККТ, расположенную вне места совершения расчетов, и не изменять значение реквизита «адрес расчета» (тег 1009) в каждом новом кассовом чеке.