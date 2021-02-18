«СР» и ЛДПР спорят о том, кто из них больше заботится о работающих пенсионерах

Накануне состоялась видеоконференция лидеров фракций Госдумы с Президентом, в ходе которой Владимир Жириновский вновь обвинил «Справедливую Россию» в плагиате инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, спор на эту тему вышел еще осенью. В ЛДПР заявили:

Законопроект ЛДПР, касающийся индексации пенсий работающим пенсионерам, в Госдуме решили преподнести как идею эсеров и партии власти. ЛДПР требует, чтобы представители других парламентских партий прекратили воровать наши идеи, выдавая их за свои.

Накануне после очередного упоминания Жириновским этого факта, лидер «СР» Сергей Миронов заявил, что по календарю внесения проектов в Госдуму все прекрасно видно — кто что и когда вносил.

Он также упрекнул Жириновского в том, что ЛДПР не подписалась под обращением в Конституционный суд в защиту работающих пенсионеров.

По мнению Миронова, ЛДПР подпевает думскому большинству и Правительству.