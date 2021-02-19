Нельзя принудительно повышать зарплату. Хочет человек получать меньше – это его право

Если работник отказался от повышения зарплаты — это его право. Думаете, такого не может быть? Оказывается, может. Вот вам история из жизни.

В Роструд за разъяснениями обратился работодатель, который столкнулся с непредвиденным явлением в процессе индексации зарплаты.

МУП, как того требует Трудовой Кодекс, в январе 2021 года провело индексацию зарплат. Работодатель издал соответствующий приказ и подготовил дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками об изменении должностных окладов.

Между тем один из работников предприятия отказывается от подписания дополнительного соглашения. Что делать — принудительно выплачивать ему новый оклад или платить старую зарплату?

В Роструде считают, что в данном случае следует выплачивать работнику оклад в том размере, который установлен трудовым договором.

Работодатель не должен платить данному сотруднику повышенную зарплату, поскольку человек добровольно отказывается от подписания допсоглашения к трудовому договору об увеличении оклада.

Если работник отказывается от проведения индексации зарплаты, то такой отказ следует зафиксировать соответствующим актом.