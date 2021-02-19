В Бюджетный и Налоговый кодексы внесут поправки по новой федеральной территории Сириус

Правительство одобрило проект поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона о федеральной территории Сириус. Такое решение принято по итогам заседания правительства 17 февраля.

Так, поправки в Налоговый кодекс вносят изменения, предусматривающие определение в законодательстве о налогах и сборах полномочий представительного органа федеральной территории Сириус, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов на федеральной территории Сириус. Поправки в Бюджетный кодекс предусматривают изменения, касающиеся интеграции в бюджетный процесс федеральных территорий, в том числе федеральной территории Сириус. Оба документа одобрены и будут внесены в Госдуму в установленном порядке.

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В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу — поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.