В Москве уже более полумиллиона самозанятых

Число самозанятых в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с показателями прошлого года. На 1 февраля их насчитывалось 504,6 тысячи человек.

В Москве зарегистрировано 30 процентов от общего числа самозанятых в России.

В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го.

Средний размер чека на 1 февраля составил 1943 рубля, увеличившись на 34 % по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

Как отмечается на сайте столичной мэрии, в период пандемии ряды самозанятых пополнили специалисты, оказывающие услуги дистанционно, — маркетологи, юридические консультанты, бухгалтеры.