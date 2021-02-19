Иностранцу-ВКС тоже надо индексировать зарплату, хотя она у него и так немаленькая

Как известно, высококвалифицированным иностранным специалистам необходимо платить зарплату не ниже 167 тыс. рублей в месяц. Но нужно ли ее ежегодно повышать?

В Роструд за разъяснениями обратился работодатель. Всем сотрудникам проиндексировали зарплату. А у иностранца она и так намного выше, чем у всех остальных. В этой связи у работодателя возникла идея прописать в положении, что индексации подлежат только зарплаты не выше 50 тыс. рублей.

Однако так делать нельзя, пояснили в Роструде. Это будет дискриминацией.

При этом Роструд подтвердил, что можно изменить условия оплаты труда по соглашению сторон, установив для иностранца оклад в определенном размере и премиальную часть. Но при этом общий размер зарплаты иностранного работника, являющегося высококвалифицированным специалистом, должен быть не менее 167 000 рублей в месяц.