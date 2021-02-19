Эксперимент по маркировке пива начнется 1 апреля

С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Постановление Правительства от 17.02.2021 № 204 опубликовано на официальном портале нормативных актов.
Оператором маркировки пива будет все то же ООО «Оператор-ЦРПТ».Перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента
|Код ТН ВЭД ЕАЭС
|Код ОКПД 2
|Наименование товарной позиции
|Код
|Наименование товарной позиции
|Код
|
Пиво солодовое
в сосудах емкостью 10 л или менее,
в бутылках
|2203 00 010 0
|
Пиво крепостью
от 0,5 % до 8,6 % включительно,
пиво крепостью свыше 8,6 %
|
11.05.10.120
11.05.10.130
|
Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л
или менее
|2203 00 090 0
|
Пиво солодовое
в сосудах емкостью более 10 л
|2203 00 100 0
|Безалкогольное пиво
|2202 91 000 0
|
Пиво крепостью
до 0,5 %,
напитки брожения прочие
|
11.05.10.110
11.07.19.129
|
Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л
или менее (в части пивных напитков)
|2203 00 090 0
|
Напитки, изготавливаемые
на основе пива (напитки пивные)
|11.05.10.160
|Сидр и грушевый сидр игристые
|2206 00 310 0
|Сидры, пуаре
|
11.03.10.211
11.03.10.212
|
Сидр и грушевый сидр неигристые,
в сосудах емкостью
2 л или менее
|2206 00 510 0
|
Сидр и грушевый сидр неигристые,
в сосудах емкостью более 2 л
|2206 00 810 0
|
Прочие напитки игристые
с фактической концентрацией спирта не более
7 об.%
|2206 00 390 1
|Напитки слабоалкогольные брожения
|11.03.10.210
|
Прочие напитки неигристые,
в сосудах емкостью
2 л или менее,
с фактической концентрацией спирта не более
7 об.%
|2206 00 590 1
|Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие
|
11.03.10.213
11.03.10.219
|
Прочие напитки неигристые,
в сосудах емкостью более 2 л,
с фактической концентрацией спирта не более
7 об.%
|2206 00 890 1
|
Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л
или менее,
с фактической концентрацией спирта не более
7 об.%
|2208 90 690 1
|
Слабоалкогольная продукция, напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкогольные брожения», напитки медовые,
за исключением медовухи
|
11.01.10.400
11.03.10.300
11.03.10.400
|
Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2 л
с фактической концентрацией спирта не более
7 об.%
|2208 90 780 1
Продлится эксперимент до 31 августа 2021 года, после чего добровольное участие в эксперименте заменит обязательная маркировка.