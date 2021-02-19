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Эксперимент по маркировке пива начнется 1 апреля

С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Постановление Правительства от 17.02.2021 № 204 опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Оператором маркировки пива будет все то же ООО «Оператор-ЦРПТ».

Перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента

Код ТН ВЭД ЕАЭС

 Код ОКПД 2

Наименование товарной позиции

 Код

 Наименование товарной позиции

 Код

Пиво солодовое
‎в сосудах емкостью 10 л или менее,
‎в бутылках

 2203 00 010 0

 Пиво крепостью
‎от 0,5 % до 8,6 % включительно,

пиво крепостью свыше 8,6 %

 11.05.10.120

11.05.10.130

Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л

или менее
‎(за исключением пивных напитков)

 2203 00 090 0

Пиво солодовое

в сосудах емкостью более 10 л

 2203 00 100 0

Безалкогольное пиво

 2202 91 000 0

 Пиво крепостью
‎до 0,5 %,

напитки брожения прочие

 11.05.10.110

11.07.19.129

Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л

или менее (в части пивных напитков)

 2203 00 090 0

 Напитки, изготавливаемые
‎на основе пива (напитки пивные)

 11.05.10.160

Сидр и грушевый сидр игристые

 2206 00 310 0

 Сидры, пуаре

 11.03.10.211

11.03.10.212

Сидр и грушевый сидр неигристые,
‎в сосудах емкостью
‎2 л или менее

 2206 00 510 0

Сидр и грушевый сидр неигристые,
‎в сосудах емкостью более 2 л

 2206 00 810 0

Прочие напитки игристые
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

 2206 00 390 1

 Напитки слабоалкогольные брожения

 11.03.10.210

Прочие напитки неигристые,
‎в сосудах емкостью
‎2 л или менее,
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

 2206 00 590 1

 Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие

 11.03.10.213

11.03.10.219

Прочие напитки неигристые,
‎в сосудах емкостью более 2 л,
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

 2206 00 890 1

Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л
‎или менее,
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

 2208 90 690 1

 Слабоалкогольная продукция, напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкогольные брожения», напитки медовые,
‎за исключением медовухи

 11.01.10.400

11.03.10.300

11.03.10.400

Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2 л
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

 2208 90 780 1

 

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Продлится эксперимент до 31 августа 2021 года, после чего добровольное участие в эксперименте заменит обязательная маркировка.
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