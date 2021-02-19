Эксперимент по маркировке пива начнется 1 апреля

С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Постановление Правительства от 17.02.2021 № 204 опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Оператором маркировки пива будет все то же ООО «Оператор-ЦРПТ».

Код ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2 Наименование товарной позиции Код Наименование товарной позиции Код Пиво солодовое

‎в сосудах емкостью 10 л или менее,

‎в бутылках 2203 00 010 0 Пиво крепостью

‎от 0,5 % до 8,6 % включительно, пиво крепостью свыше 8,6 % 11.05.10.120 11.05.10.130 Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее

‎(за исключением пивных напитков) 2203 00 090 0 Пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 л 2203 00 100 0 Безалкогольное пиво 2202 91 000 0 Пиво крепостью

‎до 0,5 %, напитки брожения прочие 11.05.10.110 11.07.19.129 Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее (в части пивных напитков) 2203 00 090 0 Напитки, изготавливаемые

‎на основе пива (напитки пивные) 11.05.10.160 Сидр и грушевый сидр игристые 2206 00 310 0 Сидры, пуаре 11.03.10.211 11.03.10.212 Сидр и грушевый сидр неигристые,

‎в сосудах емкостью

‎2 л или менее 2206 00 510 0 Сидр и грушевый сидр неигристые,

‎в сосудах емкостью более 2 л 2206 00 810 0 Прочие напитки игристые

‎с фактической концентрацией спирта не более

‎7 об.% 2206 00 390 1 Напитки слабоалкогольные брожения 11.03.10.210 Прочие напитки неигристые,

‎в сосудах емкостью

‎2 л или менее,

‎с фактической концентрацией спирта не более

‎7 об.% 2206 00 590 1 Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие 11.03.10.213 11.03.10.219 Прочие напитки неигристые,

‎в сосудах емкостью более 2 л,

‎с фактической концентрацией спирта не более

‎7 об.% 2206 00 890 1 Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л

‎или менее,

‎с фактической концентрацией спирта не более

‎7 об.% 2208 90 690 1 Слабоалкогольная продукция, напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкогольные брожения», напитки медовые,

‎за исключением медовухи 11.01.10.400 11.03.10.300 11.03.10.400 Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2 л

‎с фактической концентрацией спирта не более

‎7 об.% 2208 90 780 1

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Продлится эксперимент до 31 августа 2021 года, после чего добровольное участие в эксперименте заменит обязательная маркировка.