Взносы в ФСС разрешат платить за третьих лиц

Сейчас у иных лиц отсутствуют права на уплату за страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Эту ситуацию исправят. Правительственный законопроект № 1115653-7 с поправками в Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» внесен в Госдуму.

В законе пропишут, что уплата страховых взносов может быть произведена за страхователя иным лицом.

При этом перечень иных лиц не ограничивается. Это позволит страхователям использовать дополнительные способы исполнения обязательств по уплате страховых взносов и тем самым избежать задолженности.

Так, например, появится возможность уплаты страховых взносов в ФСС одной из компаний холдинга за другую, иными взаимозависимыми организациями, учредителем или лицом, связанным с плательщиком страховых взносов договорными и иными отношениями, говорится в пояснительной записке.

Напомним, аналогичная возможность уплаты иными лицами за организацию, ИП и физлицо налогов, страховых взносов, администрируемых налоговыми органами, предусмотрена положениями статьи 45 НК.