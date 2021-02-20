Минтруд объяснился на тему направления маткапитала на накопительную пенсию

За Минтрудом закрепят полномочия по утверждению Правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Разработан соответствующий проект Постановления Правительства.

Отметим, что граждане неправильно поняли эту информацию, опубликованную накануне на сайте кабмина. Поэтому Минтруду пришлось объясняться. На сайте министерства сообщается, что только родитель решает, как потратить маткапитал.

Новые полномочия касаются выработки правил, то есть порядка действий, для родителей, которые изменили свое решение в отношении использования средств материнского капитала.

Появление новых полномочий связано с принятием в 2020-м году федерального закона, который позволяет родителям более гибко управлять средствами маткапитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям — например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям. Например, ребенок поступил на бюджетное отделение, и тратить средства на оплату учебы не потребовалось.

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До настоящего времени порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, — отсутствовал.

Напомним, по действующим правилам, если женщина приняла решение направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, до дня назначения этой пенсии она может изменить решение и направить его на другие цели.