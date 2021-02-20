Выплаты председателю и членам МКД внесут в список облагаемых страховыми взносами

Минфин подготовил проект с поправками в Налоговый Кодекс, одна из которых уточняет перечень выплат, облагаемых страховыми взносами. Поправки вносятся в статью 420 НК.

Минфин решил уточнить, что к облагаемым, в том числе, относятся вознаграждения в пользу председателя и членов совета многоквартирного дома, избранных собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями ЖК РФ, начисляемые на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме уполномоченной управляющей организацией.

Дело в том, что Минфину приходится регулярно выпускать письма с разъяснениями относительной выплат председателю и членам МКД. Каждый раз чиновники поясняют, что такие выплаты облагаются взносами, но поток вопросов не прекращается.

Теперь этот вопрос будет снят раз и навсегда. В НК пропишут все четко, чтобы ни у кого не возникало мыслей о возможности не облагать такие выплаты взносами.