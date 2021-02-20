Деловая активность бизнеса пошла в гору

Деловая активность российского бизнеса в январе практически сравнялась с допандемийными показателями.
Исследование настроений малого и среднего бизнеса провели Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research.
Согласно индексу RSBI, деловая активность малого и среднего бизнеса третий месяц подряд стремится в зону роста, и в январе 2021 года она составила 49,3 пункта, практически сравнявшись с допандемийными показателями февраля 2020 года, отмечается в исследовании.
Поясним, значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Например, в декабре 2020 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 46,5 пунктов.
Глава «Опоры России» Александр Калинин, комментируя исследование, отметил, что 2021 год по плану Правительства должен стать годом восстановительного роста.
Представитель ПСБ Кирилл Тихонов добавил, что малый и средний бизнес в большинстве своем смог адаптироваться к новым реалиям, а дальнейшее снятие коронавирусных ограничений, массовая вакцинация, увеличение спроса на товары и услуги будут способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности, о чем свидетельствует движение индекса к зоне роста.
Источник — ИА ТАСС