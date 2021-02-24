Путин подписал закон о внесении в электронную трудовую книжку стажа до 2020 года

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон от 24.02.2021 № 30-ФЗ, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Сейчас в сведениях о трудовой деятельности есть только информация о кадровых событиях, происходящих после 1 января 2020 года. Все записи из бумажной трудовой книжки в ЭТК никто не переносил. И поэтому люди, выбравшие электронную трудовую книжку, при устройстве на работу вынуждены предъявлять старую бумажную ТК. Кроме того, перевод в электронный вид всех сведений о работе исключит их утрату в случае потери бумажной трудовой книжки.

После вступления в силу закона, граждане могут обратится в Пенсионный фонд, который согласно данным, указанным в бумажной трудовой книжке, внесет записи в раздел «Сведения о трудовой деятельности». При этом еще ПФР проверит, соответствуют ли эти записи сведениям, имеющимся в индивидуальном лицевом счете человека.