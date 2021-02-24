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«Яндекс» в третий раз стал самой дорогой компанией Рунета

«Яндекс» третий раз подряд занял первое место в рейтинге 30 самых дорогих компаний рунета, составленном журналом Forbes. Стоимость «Яндекса» оценивается в $22,98 млрд. В 2020 году компания стоила $14,6 млрд.

При этом в 2020 году «Яндекс» разорвал партнёрство со Сбером и пересмотрел отчётность из-за пандемии.

Второе и третье места заняли онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon: их стоимость оценили в $14,52 млрд и $10,58 млрд соответственно.

Топ-10:

  1. «Яндекс» — $22,98 млрд.
  2. Wildberries — $14,52 млрд.
  3. Ozon — $10,58 млрд.
  4. Mail.ru Group — $6 млрд.
  5. Avito — $4,9 млрд.
  6. 1С — $2,28 млрд.
  7. Lamoda — $2,276 млрд.
  8. HeadHunter — $1,6 млрд.
  9. Delivery Club — $1,5 млрд.
  10. «AliExpress Россия» — $1,1 млрд.
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