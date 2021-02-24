«Яндекс» в третий раз стал самой дорогой компанией Рунета

«Яндекс» третий раз подряд занял первое место в рейтинге 30 самых дорогих компаний рунета, составленном журналом Forbes. Стоимость «Яндекса» оценивается в $22,98 млрд. В 2020 году компания стоила $14,6 млрд.

При этом в 2020 году «Яндекс» разорвал партнёрство со Сбером и пересмотрел отчётность из-за пандемии.

Второе и третье места заняли онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon: их стоимость оценили в $14,52 млрд и $10,58 млрд соответственно.

Топ-10:

«Яндекс» — $22,98 млрд. Wildberries — $14,52 млрд. Ozon — $10,58 млрд. Mail.ru Group — $6 млрд. Avito — $4,9 млрд. 1С — $2,28 млрд. Lamoda — $2,276 млрд. HeadHunter — $1,6 млрд. Delivery Club — $1,5 млрд. «AliExpress Россия» — $1,1 млрд.