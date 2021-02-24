ФНС создает сервис хранения электронных чеков. Он будет добровольным

Федеральная налоговая служба создает сервис хранения чеков в электронном виде, которые в будущем можно будет предъявить для возврата товара или гарантийного обслуживания.

«ФНС России разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кэшбэки, бонусы и др.», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Электронные чеки будут храниться в «облаке» ФНС только по желанию граждан и не будут содержать информацию о банковских картах, добавили в пресс-службе ведомства.

Покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС без указания номера телефона или адреса электронной почты.

«ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит», — утверждает налоговое ведомство.